Coronavirus, Conte al Senato: “La Ue non ripeta errori del passato. Mes? Ultima parola a Parlamento”.

Roma, 21 Apr 2020 – Il presidente del Consiglio ha presentato il piano del governo per la Fase 2, un programma basato su 5 punti:

Mantenere e fare rispettare il distanziamento sociale, promuovere l’utilizzo di mascherine e Dpi fino al vaccino; 2. Rafforzare le reti sanitarie sul territorio come arma più efficace per la lotta al virus, con particolare attenzione alle case di cura; 3. Intensificare la presenza di Covid-hospital per la gestione dei pazienti infetti e ridurre i rischi di contagio nelle strutture sanitarie; 4. Uso corretto dei test, sia tamponi che test sierologici; 5. Rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti con l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Intorno alle 17.30 Conte è intervenuto alla Camera dei deputati.

“Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti. Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa al Senato in vista del Consiglio europeo.

“Questo passaggio” parlamentare “viene compiuto nella chiara consapevolezza mia e del governo della necessità di coinvolgere appieno il Parlamento, a maggior ragione in una fase in cui l’azione di Goveno, per il carattere straordinario, rileva direttamente su beni primari della persona: salute e libertà, iniziativa privata e lavoro”.

“La pandemia ha costretto a misure di estrema urgenza adottate sempre nel rispetto dei principi di massima precauzione e di proporzionalità. In ogni più delicato passaggio, ho sempre avuto la massima premura affinché fosse preservato il delicato equilibrio fra i molteplici valori coinvolti, tutti di rango costituzionale, e affinché fosse assicurato che i diversi organi costituzionali, ciascuno espressione di irrinunciabili garanzie, fossero coinvolti nella misura più ampia possibile, soprattutto a tutela del principio supremo di democraticità che informa di sé l’intero ordinamento giuridico”.

“Fenomeno rischia di lacerare un tessuto sociale già danneggiato. Abbiamo mosso i primi passi” ha detto Conte ricordando l’anticipo di liquidità ai comuni, “il governo però è consapevole che questi interventi non sono sufficienti. Per tale ragione il governo invierà a brevissimo in parlamento una nuova relazione sullo scostamento di bilancio per una cifra non inferiore a cinquanta miliardi di euro che si aggiungeranno ai 25 già stanziati per un intervento complessivo non inferiore a 75 miliardi”.

“Il governo sta lavorando perché siano rafforzati tutti i servizi di prevenzione e sta sollecitando rinnovata collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in special modo sulle Rsa, dove si è verificata un’esplosione incontrollata dei contagi in alcune aree del Paese”.

“L’app sarà su base volontaria e non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni nei movimenti o pregiudizi”. Sulla app Immuni “i capigruppo di maggioranza e minoranza saranno costantemente informati e io stesso mi riservo di riferire alle Camere”. “Chi non vorrà scaricare” la app Immuni “non subirà limitazioni di movimento o altri pregiudizi”.

Il governo punta a “intensificare in tutto il territorio la presenza di Covid hospital per la gestione ospedaliera di pazienti, in modo da ridurre notevolmente il rischio di contagio per operatori sanitari e pazienti”.

“Dobbiamo procedere a un allentamento delle restrizione per le attività produttive e commerciali. I motori del paese devono riavviarsi ma il riavvio deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato che riguarda anche le attività connesse”. “Si prospetta una fase molto complessa, si procederà a un allentamento delle misure per le attività produttive e commerciali, i motori del paese devono riavviarsi ma sulla base di un piano ben strutturato”.

“Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge” la difficoltà dei cittadini “nel continuare a rispettare” le regole anti contagio e “l’aspirazione al ritorno alla normalità”.

“Un’avventatezza in questa fase può compromettere tutti i sacrifici adottati dai cittadini fin qui”. Lo dice il premier Giuseppe Conte riferendo al Senato.

“La decisione di prolungare il confinamento è avvenuta alla luce dei dati di contagi, questi dati hanno confermato l’efficacia delle misure ma hanno suggerito l’esigenza di proseguire”. Il governo sta per varare “un piano di progressive aperture che sia omogeneo su base nazionale e che consenta di riaprire buona parte delle attività produttive e commerciali, tenendo però sotto controllo la curva del contagio in modo da poter reintervenire se si supererà una certa soglia”.

Serve “una revisione del modello organizzativo del lavoro, delle modalità del trasporto pubblico e privato e di tutte le attività connesse. Anche per le misure di distanziamento sociale ci saranno alcune modifiche, non ci sfugge la difficoltà di osservare regole limitative della libertà di movimento. Il ritorno alla normalità, con la gradualità necessaria, è una aspirazione comprensibile di tutti. Queste esigenze mi vengono sollecitate anche da molti di voi parlamentari, che sollecitano soluzioni rapide e sostenibili”.

Occorre un “rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti, il cosiddetto contact tracing, e di teleassistenza con l’utilizzo delle nuove tecnologie. L’immediatezza nella individuazione dei contatti stretti dei casi positivi e il loro conseguente isolamento sono cruciali per evitare che singoli contagiati possano determinare nuovi focolai. Per questo, un’adeguata applicazione informativa direttamente disponibile su smartphone è uno strumento essenziale per accelerare tale processo”. Competizione tra Paesi per i dispositivi sanitari “Vi fornisco solo qualche dato riassuntivo per comprendere lo sforzo” di reperimento dei dispositivi sanitari per via di una “competizione forsennata che c’è stata tra i paesi per accaparrarsi questi strumenti”.

“Questa emergenza incide sulle fasce più fragili, rischia di creare nuove povertà e lacerare un tessuto sociale già provato. Abbiamo già compiuto alcuni passi. Il governo però è consapevole che questi interventi non sono sufficienti: occorre un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora più incisivo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa al Senato.

“In un momento così difficile confermo la piena disponibilità al dialogo mia e dell’intero governo con le forze di opposizione: il contributo di una opposizione responsabile e consapevole della gravità dell’ora troverà sempre cura e considerazione”. Questo passaggio dell’intervento è stato interrotto dalle proteste arrivate dai banchi dell’opposizioni, dai quali sono stati urlate parole come “vergogna”.

“Ringrazio sentitamente i gruppi parlamentari per la consapevolezza del quadro critico in cui siamo costretti a operare. “Nella costruzione del corpus del prossimo provvedimento saranno ascoltate le istanze dei parlamentari. Ringrazio in particolare la maggioranza, ma anche ogni singolo parlamentare per l’impegno, l’apporto costruttivo, anche quando critica, per il sostegno che non state facendo mai mancare”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’informativa al Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. “Desidero confermare la disponibilità mia e dell’intero governo al dialogo con le forze di opposizione”, aggiunge.

“Serve una risposta coordinata, i paesi e le istituzioni non possono permettersi di ripetere gli errori del 2008. Allora non si riuscì a dare una risposta coordinata creando un secondo choc nel 2010-20112 condannando l’Europa a una ripresa più lenta di altre aree del mondo. È un rischio che non possiamo permetterci di correre”.

“Sull’ormai strafamoso Mes si è alimentato nelle ultime settimane un dibattito che rischia di dividere l’Italia in opposte tifoserie, ma l’intento è procedere con la massima cautela. Ci sono Paesi in Ue che hanno dimostrato interesse al Mes senza condizioni. Tra di essi anche la Spagna. Rifiutare questa nuova linea di credito significherebbe fare un torto a questi Paesi che ci affiancano nella battaglia in Ue”. Oltre al Mes l’Europa lavora per creare nuovi strumenti di finanziamento per affrontare l’emergenza economica provocata dal Coronavirus, su questa “nuova linea di credito attendo ulteriori prese di posizione nel Consiglio Ue, ma siamo disponibili a lavorare con gli altri paesi affinché non siano introdotte condizionalità di sorta”. “Quanti esprimono dubbi su questo, a mio avviso, contribuiscono al dibattito democratico e costruttivo e sono il primo a dire che occorre valutare attentamente i dettagli dell’accordo per capire questa nuova linea di credito quali condizione pone, se è o meno conforme all’interesse nazionale”, ha aggiunto il premier. “Questa discussione deve avvenire in modo pubblico trasparente dinanzi al parlamento a cui spetterà l’ultima parola ma la trattativa è particolarmente complessa in Europa”, ha concluso.

“Il prossimo Consiglio Ue non ritengo sia risolutivo ma farò di tutto perché esprima un indirizzo politico chiaro nell’unica direzione ragionevole”. “Dobbiamo agire presto perché il ritardo comprometterebbe il risultato, un rischio che l’Europa non può correre. Dobbiamo rinforzare e riparare in fretta la casa comune per competere con le grandi economie globali”.

“L’Italia sostiene la necessità di una risposta coordinata e ambiziosa” in Europa e sostiene che “il nuovo strumento di finanziamento dovrà essere conforme ai trattati europei, perché non abbiamo tempo di cambiarli”. Un veicolo da costruire “prima possibile” e “in grado di finanziarsi con debito comune sui mercati finanziari”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’informativa al Senato sul coronavirus. Il recovery fund, ha aggiunto, dovrà essere “gestito a livello europeo senza carattere bilaterale, particolarmente consistente, ben più degli strumenti di cui si parla, mirato a far fronte a tutte le conseguenze negative del covid 19, immediatamente disponibile e messo a disposizione di tutti i Paesi interessati subito, attraverso meccanismi di garanzie che ne anticipino l’applicazione, non dovrà avere condizionalità, anche in termini di cofinanziamento”.

Riferendo al Senato in vista del consiglio europeo, il premier Giuseppe Conte ricorda che “sul tavolo c’è anche una bozza francese che recherebbe il recovery fund. Noi appoggiamo la proposta francese, avendo chiesto di integrarla rispetto alla originaria formulazione”. Il premier sottolinea che “da ultimo è stata presentata una proposta spagnola, che pure potremo appoggiare. Abbiamo riservatamente anticipato – aggiunge Conte -una nostra proposta che riteniamo conforme al trattato. A noi interessa portare a casa il risultato, non rivendicare una primazia. Interessa condividere quanto più possibile le proposte sul tavolo senza rischiare di dividerci”.