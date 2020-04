Covid-19, con un decreto del Sindaco di Castelsardo il personale della compagnia barracellare autorizzata ad operare nella attività di controllo

Castelsardo (SS), 20 Apr 2020 – Nell’ambito delle attività di controllo riferite all’emergenza Covid-19, il personale della Compagnia Barracellare del paese del nord Sardegna, è stata, con un Decreto del Sindaco, autorizzata ad operare e collaborare, in supporto all’organico della Polizia Locale e con le forze di Polizia, al fine di far rispettare le misure volte al contenimento del contagio.

La Compagnia Barracellare può svolgere sia attività inerenti all’esercizio di pubbliche funzioni sia attività di natura privatistica così come indicato nella Legge Regionale n. 25/1988. Collabora già con le autorità istituzionalmente preposte ai servizi di Protezione Civile e, in generale, di vigilanza e tutela ambientale, ed inoltre, con le forze di Polizia, su richiesta del Sindaco, per specifiche operazioni.

Pertanto, l’utilizzo della Compagnia Barracellare nelle forme richieste anche dall’Emergenza Covid-19, ha avuto luogo attraverso apposito Decreto del Sindaco dove sono evidenziate le competenze cui è chiamata ad adempiere. In particolare il servizio verrà svolto con pattugliamenti in tutto il territorio comunale anche in ambito urbano con il compito di verificare il rispetto delle ordinanze ministeriali con particolare riferimento al divieto di assembramento e di spostamento non giustificato al di fuori della propria abitazione. Di ogni attività irregolare accertata dovrà riferirsi al Comando di Polizia Locale e alle forze di Polizia presenti sul territorio. Com