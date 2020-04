Coronavirus, per la prima volta in Italia diminuisce numero dei positivi

Roma, 20 Apr 2020 – Per la prima volta si ferma la crescita dei nuovi casi positivi al coronavirus nelle 24 ore con una diminuzione del totale delle persone attualmente contagiate di 20 unità, a quota 108.237 rispetto ai 108.257 di ieri.

I casi totali in Italia (comprensivi degli attualmente. Positivi, guariti e decessi) sono 181.228, con un incremento di 2.256 rispetto a ieri. I dati aggiornati sono stati forniti dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa per fare il punto sulla diffusione del Coronavirus nel bollettino di lunedì 20 aprile che potete seguire in diretta qui sul sito di Rainews.it.

“Nelle terapie intensive sono attualmente ricoverati 2.573 pazienti, 62 in meno rispetto a ieri”. E’ il dato fornito in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. “E’ il dato più basso da un mese”, ha commentato. Per chi non può fare l’isolamento nella propria abitazione sono a disposizione oltre 19mila posti, 6.800 dei quali messi a disposizione dello Stato e altri 12.230 in 262 strutture reperite dagli enti locali. Al momento di questi 19mila posti ne sono occupati 4.146.

Dei 108.237 attualmente positivi, Borrelli ha specificato, 24.906 sono ricoverati con sintomi, 2.573 in terapia intensiva e 80.758 si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati in Italia sono a oggi 1.398.024, con un incremento di 41.483 rispetto a ieri.

È on line e scadrà mercoledì il bando per reclutare 1.500 operatori socio sanitari destinati a Rsa, residenze per disabili e anziani e istituti penitenziari. Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa sottolineando che è on line anche il bando per reclutare un nuovo contingente di medici per integrare la task force che già opera nelle regioni più colpite e che scadrà giovedì.

Sull’inchiesta della procura di Milano che riguarda le Rsa, Borrelli ha risposto che “la gestione della sanità è di competenza della Regione, non siamo entrati in merito alle tematica delle Rsa. Non posso dire se ci sono stati errori, non riguarda la sfera di competenza della protezione Civile”.

Borrelli ha anche annunciato che un team sanitario composto da una sessantina di persone è arrivato oggi dall’Albania e subito si è diretto verso le Marche, a supporto delle strutture mediche locali nel contrasto alla epidemia da coronavirus.

“La App serve e sarà assai utile per conoscere chi è positivo. Combinando la app, i tamponi e le misure pensiamo che si possa fare un’azione di contrasto efficace”, ha detto Angelo Borrelli a proposito dell’applicazione di ‘contact tracing’ Immuni che dovrebbe arrivare a maggio.