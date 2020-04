Coronavirus, attività degli agenti del Corpo forestale della Sardegna: ieri 590 controlli e 26 sanzioni.

Cagliari, 20 Apr 2020 – Dal 14 marzo sono stati 32.441 i controlli realizzati dagli agenti del Corpo forestale della Regione Sardegna impegnati per far rispettare le regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-2019.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati 590 controlli: 132 nell’area di Cagliari, 31 Iglesias, 53 Oristano, 206 Sassari, 59 Tempio, 70 Nuoro, 39 Lanusei. Sono state sanzionate 26 persone (10 a Cagliari, 6 ad Oristano, 4 ad Iglesias, 4 a Sassari, 2 a Tempio), per un totale (dal 14 marzo) di 645.