Comune di Cagliari avvia nuovi appuntamenti con l’offerta culturale del progetto #RESTIAMOACASA

Cagliari, 20 Apr 2020 – Terza settimana di programmazione per le iniziative del progetto #RESTIAMOACASA, ideato dall’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Verde Pubblico del Comune di Cagliari per promuovere, in modalità virtuale e tramite i social network, le attività dei Musei Civici, del Beni Culturali e del Bibliobus.

Per coinvolgere quotidianamente il pubblico con una serie di appuntamenti all’insegna delal cultura, i Musei Civici e i Beni Culturali hanno puntato sulla piattaforma Facebook come canale privileggiato da utilizzare. Il Bibliobus, invece, oltre che su Facebook, è presente anche su Instagram.

Fitto il calendario della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 aprile, con in programma diretti con gli storici dell’arte per il Virutal Tour dei Musei Civici, i laboratori creativi e visite ideati dalle guide turistiche dei Beni Culturali, le rubriche del Bibliobus e dirette con interviste e appofondimenti curati da un esperto e storico dell’arte.

Si parte lunedì 20 alle 9,30 con le rubriche giornaliere e settimanali proposte dal SocialBibliobus. Alle 18 è la volta dei Musei Civici che presentano la rubrica Riscoprendo il Novecento sardo, pensata come un approfondimento, fatto da uno storico dell’arte, della figura di un artista sardo del XX secolo della Collezione civica. (Piattaforma Facebook Bibliobus; Galleria Comunale d’Arte)

Martedì 21 alle rubriche del SocialBibliobus, fa da pendant alle 13 un video proposto dai Beni Culturali per la rubrica Labor_ando….Labor_ando, un laboratorio ideato da guide turistiche esperte per imparare a riprodurre insieme elaborati plastici e pittorici attraverso un’attività di intrattenimento ludico. Alle 18 entrano in scena i Musei Civici con uno storico dell’arte che presenta in diretta, una sezione del Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, utilizzando la mappatura in 3D del Museo disponibile al pubblico dalla home page del sito dei Musei Civici. Il pubblico potrà interagire con il relatore lasciando un commento. (Piattaforma Facebook Bibliobus; Beni Culturali; Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu).

Apertura di giornata, mercoledì 22, con le consuete rubriche del SocialBibliobus che alle 13 lasceranno spazio a Visitando dal divano, un video amatoriale proposto dalle guide turistiche dei Beni Culturali per far conoscere in “pillole” i siti cagliaritani di interesse culturale. Alle 18 i Musei Civici mandano “in onda” un video per la rubrica A tu per tu con l’opera dove uno storico dell’arte descrive un capolavoro delle Collezioni permanenti dei Musei Civici. (Piattaforma Facebook Bibliobus; Beni Culturali; Galleria Comunale d’Arte).

Giovedì 23 il SocialBibliobus dalle 9.30 in poi presenta le sue rubriche quotidiane e settimanali. Le guide turistiche dei Beni Culturali posteranno alle 13 il Fotoquiz, un quiz fotografico pensato per interagire con il pubblico, dove sono messi in palio dei premi. I Musei Civici presentano alle 16 un video: L’Arte spiegata ai bambini. Arte in Biblioteca. La rubrica, ideata per i più piccoli, ma che diverte anche gli adulti, propone una serie di attività creative da fare in casa. (Piattaforma Facebook Bibliobus; Beni Culturali; Galleria Comunale d’Arte).

Prende il via alle 9.30 con la prima rubrica, a cui seguiranno le successive, proposta dal SocialBibliobus, un’altra giornata, venerdì 24, ricca di appuntamenti. Segue alle 13 la proposta delle guide turistiche Beni Culturali con un video della rubrica Labor_ando….Labor_ando. Chiude la serata alle 21 per i Musei Civici, l’intervista in diretta di uno storico dall’arte dei Musei Civici che parla in diretta della mostra Leonardo invenit. Il genio tra arte e scienza. Il pubblico potrà intervenire commentando il live. (Piattaforma Facebook Bibliobus; Beni Culturali; Galleria Comunale d’Arte).

Sabato 25 le rubriche mattutine del SocialBibliobus, lasciano spazio alle ore 18 ai Musei Civici dove uno storico dell’arte, in diretta, presenta una sezione del Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, attraverso il Virtual Tour in 3D. Il pubblico potrà interagire con l’esperto lasciando un commento. (Piattaforma Facebook Bibliobus; Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu).

Ultimo appuntamento della settimana domenica 26 con la giornata di appuntamenti che si apre alle 12 con i Musei Civici che presentano la rubrica Caccia all’autore. Segue alle 13 In cucina con Tigellio un video tutorial proposto dai Beni Culturali per insegnare a cucinare i piatti proposti dalla cucina di epoca romana, seguendo le ricette del cuoco Apicio, vissuto nel I sec. d.C. (Piattaforma Facebook Galleria Comunale d’Arte; Beni Culturali). Com