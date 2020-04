Parlamentari sardi del M5S – Alluvione 2013, in scadenza le agevolazioni alle piccole e micro imprese: ancora pochi giorni per presentare la domanda

Cagliari, 18 Apr 2020 – “L’emergenza sanitaria è diventata giustamente una priorità, ma parallelamente non si può fermare la normale attività amministrativa e comunicativa, soprattutto quando si parla di agevolazioni che piccole e micro imprese dei Comuni della Sardegna colpite dall’alluvione del 2013 potrebbero rischiare di perdere”.

A lanciare il campanello d’allarme sono i parlamentari sardi del Movimento 5 stelle che ricordano che “L’intervento agevolativo è rivolto alle imprese di micro e piccola dimensione ubicate all’interno della zona franca individuata, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi meteorologici del novembre 2013. È possibile presentare la domanda fino alle ore 12 del 21 aprile”.

Il modulo è scaricabile sul sito del ministero dello Sviluppo Economico al seguente link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/zona-franca-sardegna, dove, inoltre, è possibile trovare tutte le informazioni a riguardo.

"Sono 80 i Comuni – conclude la nota dei parlamentari pentastellati sardi – che il Governo ha reso destinatari di una misura volta a rivitalizzare il microtessuto economico a livello territoriale ed è importante, considerata ulteriormente l'emergenza in corso, che chi ne ha diritto non perda questo aiuto".