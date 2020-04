Coronavirus, Alghero: team congiunto civile/militare per screening e percorsi di prevenzione nelle case di riposo. Test a ospiti e operatori di tutte le strutture

Alghero (SS), 17 Apr 2020 – Sono iniziati questa mattina e finiranno domani i test virologici nelle case di riposo di Alghero, saranno inoltre istituiti dei percorsi per gestire la prevenzione ed il contenimento del contagio che contribuiranno a scongiurare eventuali rischi futuri.

I controlli rientrano nell’attività di supporto medico e screening per Sars Cov-2 nelle case di riposo della provincia di Sassari, intensificata questa settimana. La task force congiunta di Aou Sassari, Ats e Sanità militare interforze, disposta dalla Regione e coordinata dall’Unità di crisi locale del Nord Sardegna, sta eseguendo i test su tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture della provincia di Sassari.

La task force è intervenuta la settimana scorsa nelle strutture di Ossi, Tula, Torralba, Pozzomaggiore e Porto Torres, e questa settimana a Sassari, Ittiri, Sorso, Siligo, Bonorva e Alghero. I controlli proseguiranno fino a coprire tutte le strutture della provincia.

“Questa task force sanitaria, fortemente voluta dal Presidente Solinas e dall’Assessore Nieddu, è un’ulteriore conferma dell’impegno e dell’attenzione che la Regione sta attuando attraverso il piano di contenimento epidemico, con particolare attenzione alla tutela degli anziani ed i pazienti fragili – afferma in una il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais – ed è mirata a mettere in sicurezza le residenze sanitarie assistenziali avviando le operazioni di screening nelle Case di riposo e allargando i controlli a tutto il personale delle strutture ”.

“Ringrazio – conclude – i dirigenti ed il personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari e dell’Ats e i militari impegnati in questa emergenza insieme all’Unità di crisi locale del Nord Sardegna e al Centro di coordinamento dei soccorsi della Prefettura di Sassari. Un grande lavoro di squadra”. Com

