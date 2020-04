Nel tempo del Coronavirus come in guerra. Oms: “Oltre 85mila morti in Ue”. Mai così tanti decessi in Germania.

Cagliari, 16 Apr 2020 – “Siamo ancora nell’occhio del ciclone”. A sottolinearlo, facendo il punto sull’epidemia di Coronavirus in Europa è stato per Oms Europa Hans Henri P. Kluge: “Ora, più che mai, chiedo solidarietà tra i paesi. È il momento di intensificare e mostrare una leadership reattiva e responsabile per guidarci attraverso questa tempesta”.

“La tempesta di questa pandemia pende ancora pesantemente sulla regione europea. I numeri di casi nella regione continuano ad aumentare. Nei 10 giorni scorsi, il numero di casi registrati in Europa è quasi raddoppiato verso il milione: ciò significa che circa il 50% del fardello globale del Covid-19 è in questa regione. Tristemente, oltre 84 mila persone in Europa sono morte per il virus”. Lo afferma il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge.

“È fondamentale che non abbassiamo la guardia”, “mentre valutiamo la transizione, dobbiamo ammettere che non ci sono ‘vittorie veloci’. Ci aspettano complessità e incertezza, che significano che stiamo entrando in un periodo dove potremmo aver bisogno di rapide misure d’aggiustamento, introdurre e rimuovere restrizioni, e allentare gradualmente le limitazioni, monitorando costantemente l’efficacia di queste azioni e la risposta e le reazioni del pubblico”.

Lo afferma il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge, aggiungendo che nuove linee guida per l’Europa saranno diffuse la prossima settimana, mentre lui stesso condividerà domani i punti chiave con i ministri della Salute dei 53 Stati membri della regione.

Mentre si appresta ad uscire dal lockdown, la Germania registra il dato peggiore per i decessi a causa del coronavirus dall’inizio dell’epidemia. Come ha reso noto il Robert Koch Institute, si sono verificati 315 morti in 24 ore, il numero più elevato in un singolo giorno, e il totale delle vittime del Covid-19 è salito a 3.569. I contagi sono aumentati di 2.866 a 130.450.

Finora circa 77mila pazienti sono guariti dall’infezione, 4.500 in più rispetto alla precedente rilevazione.

Dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti circa 1,73 milioni di test per il coronavirus (dato di ieri) e secondo gli esperti questo è uno dei motivi che hanno permesso alla Germania di contenere l’impatto del coronavirus più che in altri Paesi europei, dove il numero dei decessi è molto più elevato. Il Land più colpito resta la Baviera con oltre 35mila casi di contagio e 1.049 decessi.

La Germania riaprirà lunedì prossimo molti negozi, nonostante il vertiginoso dei decessi per il Covid_19, mentre le scuole riapriranno il 4 maggio.

In Austria la crescita giornaliera delle persone positive al Covid-19 è pari allo 0,9 per cento. Come ha detto oggi il ministro della Sanità, Rudolf Anschober (Verdi), “la direzione è quella giusta perché se il tasso fosse oltre 1 la malattia si diffonderebbe ulteriormente mentre se resterà al di sotto di 1 la malattia scomparirà lentamente”.

In Austria ad oggi le persone trovate positive al coronavirus sono 14.412 (alle ore 11), 5.833 sono attualmente ancora infetti e 8.986 sono guariti (+11 % rispetto a ieri). I decessi totali sono 410. I pazienti ricoverati negli ospedali austriaci sono 968, 3,4 per cento in meno rispetto a ieri. Le persone in terapia intensiva sono 238, 2,6 per cento in più da mercoledì.

La Spagna ha registrato 551 decessi nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, che portano il totale delle vittime dell’epidemia a 19.130. Lo riferisce il ministero della Sanità. I casi di contagio sono aumentati del 3% a 182.816 dai 177.633 annunciati ieri. Le persone guarite sono 74.797, con un aumento di 3.947 in 24 ore.