Coronavirus, domani a Bitti sanificazione di strade, piazze e arredo urbano

Bitti (Nu), 16 Apr 2020 – Domani, dalle ore 7 alle 17 nel centro urbano di Bitti sarà effettuata la sanificazione di strade, piazze, arredo urbano e luoghi pubblici, in esecuzione delle ordinanze comunale e regionale.

Il sindaco Giuseppe Ciccolini precisa – si legge in un comunicato diffuso oggi – che non saranno utilizzati prodotti tossici per le persone e gli animali, e neppure sostanze nocive per l’ambiente. Il prodotto disinfettante utilizzato sarà il perossido di idrogeno (acqua ossigenata), che verrà nebulizzata mediante atomizzatore sulle superfici potenzialmente infette, con modalità e concentrazioni tali da non produrre effetti nocivi. Le operazioni saranno eseguite nel corso della giornata dagli addetti di una impresa qualificata.

Per facilitare tali attività, tutta la cittadinanza è invitata – per quanto possibile – a non lasciare le automobili in sosta lungo le vie, soprattutto in prossimità dei luoghi di maggiore affollamento e passaggio delle persone (marciapiedi, esercizi commerciali, banca, uffici postali, poliambulatorio, chiese, Casa di riposo). Com