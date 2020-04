Carabinieri del Comando provinciale di Oristano attori nelle iniziative di solidarietà e vicinanza alle fasce deboli della popolazione.

Oristano, 16 Apr 2020 – Continua la grande e meritoria opera sociale dei carabinieri. Infatti anche oggi i militari dell’Arma del comando provinciale di Oristano nel prosieguo delle iniziative di solidarietà adottate in questo delicato momento, ha voluto testimoniare la propria vicinanza nei confronti delle cosiddette fasce deboli.

E in quest’ambito questa mattina, i Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Oristano e di Arborea hanno consegnato una provvista di diversi generi alimentari al personale del Centro Donna Eleonora, sito in via Tirso, da destinare al fabbisogno delle mamme e dei rispettivi figli che, afflitti dalla piaga delle “violenze di genere” hanno trovato conforto e riparo nelle residenze protette e nelle accoglienti e premurose mani di tale personale.