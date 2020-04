Incidenti stradali – Due feriti nello scontro tra un autocisterna e una utilitaria nei pressi di Bolotana

Bolotana (Nu), 15 Apr 2020 – Ieri, alle ore 15:40 circa, nei pressi di Bolotana (NU), sulla strada provinciale n.17 al km 20, per cause in corso d’accertamento, si verificava un incidente stradale che ha visto coinvolto un Autoarticolato ed una Ford Focus con a bordo due persone rispettivamente di 24 e 38 anni di un paese del Goceano.

A seguito dell’incidente, gli occupanti della Focus sono stati trasportati dal servizio 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure, non verserebbero in pericolo di vita.

La strada è rimasta bloccata al traffico fino alle ore 18:00 circa. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ottana e delle Stazioni di Bolotana e Orotelli.