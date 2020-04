Coronavirus, inchieste su Trivulzio e altre Rsa: i militari della Guardia di Finanza di Milano nella sede della Regione Lombardia per acquisizione documenti.

Milano, 15 Apr 2020 – I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano questa mattina ha effettuato delle acquisizioni di documenti negli uffici della Regione Lombardia nell’inchiesta in più filoni che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa milanesi per la gestione di ospiti anziani e pazienti nell’emergenza Coronavirus.

L’acquisizione di documenti punta, da quanto si è saputo, a raccogliere atti e altro materiale sulle direttive che l’amministrazione regionale e l’assessorato al Welfare hanno dato al Pio Albergo Trivulzio e alle rsa sulla gestione degli anziani e dei pazienti.

L’attività è diretta conseguenza di quella effettuata ieri al Trivulzio e poi le carte raccolte dovranno essere sottoposte alle verifiche incrociate degli investigatori.

Ieri i finanzieri hanno lavorato ieri per quasi 17 ore per acquisire materiale utile, tra cui anche le direttive ricevute dalla struttura e inviate dalla Regione e le comunicazioni anche informatiche. E’ andata infatti avanti fino all’una e mezza della scorsa notte l’attività della finanza negli uffici del Pio Albergo Trivulzio per acquisire e sequestrare documenti, tra cui centinaia di cartelle cliniche.

Ora gli investigatori dovranno visionare tutti i documenti, tra cui anche quelli sui tamponi, così come le mascherine.

Intanto, nelle altre indagini sulla strage di anziani nelle case di riposo milanesi, alcune di queste già oggetto di perquisizioni, sono stati iscritti i vertici nel registro degli indagati.