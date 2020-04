Arma dei carabinieri da sempre vicino ai cittadini e più che mai in questo momento di Pandemia, consegnano aiuti alimentari a famiglie bisognose.

Oristano, 15 Apr 2020 – In questo momento di estremo disagio e di generale disorientamento per molteplici famiglie, l’Arma dei Carabinieri da sempre presente nel vissuto quotidiano delle varie realtà territoriali in cui è distribuita attraverso le sue Stazioni Carabinieri, e tramite le quali si fa recettore di tutte le istanze che provengono dalle Comunità affidategli, ha inteso dare un segnale di vicinanza agli indigenti.

Per tale ragione questa mattina – informa un comunicato – i Comandanti delle Stazioni di Oristano e di Arborea hanno offerto, consegnandola nelle mani del direttore della Caritas Diocesana-Sig.ra Giovanna Lai, una scorta di provviste di diversi generi alimentari quale sostegno alle mense che quotidianamente si prodigano nel confezionare pasti per gli indigenti della città.