Un giovane di 36 anni di Cagliari entra dentro la casa di un’anziana e le ruba il cellulare: arrestato dagli agenti della Squadra Volanti per furto aggravato in abitazione

Cagliari, 14 Apr 2020 – Ieri pomeriggio è arrivata al 113 una richiesta di aiuto da parte di una donna che aveva appena soccorso la sua anziana vicina di casa, la quale aveva subito il furto del cellulare all’interno della propria abitazione. Subito dopo gli Agenti della Squadra Volanti sono arrivati subito a casa della signora, visibilmente scossa per quanto le era accaduto.

La donna poco prima aveva trovato un uomo dall’aspetto trasandato ed emaciato che rovistava tra gli arredi del suo salotto. L’uomo molto probabilmente si era introdotto in casa scavalcando la recinzione del giardino ed era riuscito ad intrufolarsi, approfittando del fatto che il portoncino era stato lasciato aperto. Vistosi scoperto, il ladro è uscito subito dall’abitazione, pensando avesse bisogno di aiuto, impietosita dal suo aspetto, lo ha richiamato per regalargli dei soldi.

Preso il denaro e dileguatosi, però, la donna, si è subito resa conto che il suo cellulare appoggiato sul divano del salotto era sparito. Pertanto, ha immediatamente attirato l’attenzione della sua vicina di casa, che ha chiamato la Polizia.

Mentre i poliziotti ascoltavano il racconto della vittima, un altro equipaggio delle Volanti si è messo immediatamente alla ricerca dell’auto del furto, grazie alle descrizioni fornite in tempo reale tramite il Centro Operativo della Questura.

Antonio Serra, 36 anni, di Cagliari, già noto alla Polizia per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato riconosciuto e bloccato in Via Schiavazzi ed è stato trovato ancora in possesso del cellulare trafugato, in seguito restituito all’anziana vittima.

Quindi Serra è stato dichiarato in arresto per il reato di furto aggravato in abitazione e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa in attesa dell’udienza direttissima prevista per oggi.