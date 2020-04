L’offerta dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari si arricchisce con il Tour Virtuale della Galleria Comunale d’Arte

Cagliari, 14 Apr 2020 – Prende il via oggi, martedì 14 aprile 2020 alle 18, la nuova iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e del relativo Servizio che propongono, accanto a quello del Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, il Tour Virtuale della Galleria Comunale d’Arte.

Si tratta di una visita guidata che completa l’offerta culturale on-line dei Musei Civici, fatta di un ricco programma settimanale con diverse attività multimediali di approfondimento del patrimonio civico.

Il Tour è un servizio unico perché consente al pubblico di interagire, durante la visita guidata virtuale, con gli Storici dell’Arte in modo da scoprire, attraverso i vari appuntamenti, la struttura, la storia della sua nascita, l’intero patrimonio di opere pittoriche e artistiche di cui il museo è depositario.

Innovativa la tecnologia utilizzata per i Musei Civici, con l’utilizzo di scanner fotografici con dodici telecamere interne e altrettanti scanner laser, che permettono di creare uno spazio virtuale, misurato al millimetro, esplorabile come se si camminasse realmente all’interno di esso.

Ogni immagine da una singola posizione, è composta da novanta scatti ad altissima risoluzione, perfettamente allineata, senza alcuna percezione della sovrapposizione degli scatti stessi, in modo da consentire una visualizzazione reale dei due musei, attraverso molteplici punti di osservazione che mappano l’intera struttura ed evidenziano le opere contenute, complete di didascalie e testi esplicativi.

Le visite virtuali alla Galleria Comunale d’Arte sono fissate alle 18 di ogni martedì e venerdì e sono visibili sulla pagina www.facebook.com/GCDAC/, ma, così come accade per quelle al Museo Stefano Cardu, possono essere effettuate anche in autonomia, accedendo al sito www.museicivicicagliari.it e cliccando sulla relativa sezione in primo piano.