Il Centrosinistra algherese chiede l’immediato avvio della distribuzione di mascherine

Alghero (SS), 14 Apr 2020 – Avviare al più presto la distribuzione delle mascherine porta a porta.

Lo chiedono i consiglieri comunali di Centrosinistra al Sindaco Conoci. Lo si legge in un comunicato diffuso stamane dai consiglieri comunali di opposizione.

Delle circa 7000 mascherine disponibili – aggiunge – ne sono state distribuite circa la metà grazie all’opera delle associazioni di volontariato, chiediamo che con urgenza che venga pianificata la distribuzione porta a porta in grado di raggiungere tutti i nuclei familiari e non solamente chi per un puro caso fortuito riesce a trovarsi in uno dei luoghi di distribuzione. Com

