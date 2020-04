Prima una fuga di gas e poi la forte deflagrazione fanno finire giù dal terzo piano un 5enne di Cagliari riportando ferite grave ma non letali.

Cagliari, 13 Apr 2020 – Ieri a Cagliari una forte esplosione, avvenuta nella mattinata di ieri in una abitazione in piazza delle Muse a Cagliari ha fatto volare giù dal terzo piano il proprietario che è poi finito a terra con ferite gravi. Subito dopo è stato soccorso e velocemente trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu.

In seguito si è appreso che l’uomo stava facendo dei lavoretti in veranda quando si è sprigionata una fuga di gas, forse da una bombola difettoso, ed è avvenuta l’esplosione. E il ferito, investito in pieno dalla deflagrazione, è stato scaraventato giù dal terrazzino. Poco dopo i vicini di casa, sentendo il boato, hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volanti della Questura cittadina, i Vigili del Fuoco e il personale medico di un’ambulanza del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto e poi hanno trasportato il ferito in ospedale in codice rosso.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’appartamento e il personale della Polizia di Stato, hanno avviato gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il 51enne nella caduta, a quanto si è appreso, ha riportato ustioni e diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo.

In casa, al momento dello scoppio, c’erano anche la moglie e i figli, rimasti fortunatamente illesi.