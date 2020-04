Geriatria, reparto aperto e da domani al via i ricoveri

Sassari 13 Apr 2020 – Riprenderanno domani mattina i nuovi ingressi nel reparto di Geriatria al sesto piano del Santissima Annunziata. L’attività di ricovero era stata sospesa dopo il decesso di un’anziana paziente positiva al Covid-19, mentre il reparto è sempre rimasto attivo.

La paziente, alla quale erano stati fatti 2 tamponi risultati negativi, era ricoverata in condizioni critiche e in una stanza isolata, rispetto al resto del reparto.

A seguito del decesso della paziente, è stata richiesta, come previsto dalla procedura, la sanificazione della stanza e di alcuni altri locali di degenza.

Queste operazioni termineranno in serata, pertanto, nella mattinata di domani sarà possibile riprendere l’attività di ricovero dal pronto soccorso e dagli altri reparti.

Sono stati effettuati, come previsto, i tamponi sugli operatori dai quali sono emersi tre risultati positivi per i quali, in accordo con il medico competente, è scattato l’isolamento domiciliare secondo la procedura. Com