Coronavirus, oltre 1,8 milioni di contagiati nel mondo. È record negli Usa

Cagliari, 13 Apr 2020 – La pandemia presente in quasi tutti gli angoli del pianeta cambia faccia col trascorrere del tempo. Gli Stati Uniti superano quota 22.000 morti per il Covid19: i decessi sono esattamente 22.108, su 557.571 casi di contagi, numero che segna un record secondo la Johns Hopkins University. L’università americana leader della ricerca fornisce anche i dati in Cina con oltre 100 nuovi casi di contagi cosiddetti di ritorno, prima volta in un mese.

In totale sono 1.850.527 i casi di contagio da Covid-19 nel mondo. Lo confermano i dati di stamane della John Hopkins University, che vedono gli Stati Uniti al primo posto con 557.571 contagiati, seguiti dalla Spagna (166.831 e 619 decessi nelle ultime 24 ore), dall’Italia (156.363), dalla Francia (133.670 e 561 decessi nelle ultime 24 ore), dalla Germania (127.854), dalla Gran Bretagna (85.208), dall’Iran (71.686), dalla Turchia (56.956) e dal Belgio (29.647). La Cina teme i contagi di ritorno, ieri ha registrato precisamente 108 nuove infezioni, delle quali 98 importate e 10 domestiche, si attesta a 83.523 contagiati. Stati uniti record di contagi I decessi sono esattamente 22.108, su 557.571 casi di contagi, numero che segna un record secondo la Johns Hopkins University. Il totale riguarda tutti i 50 Stati, il District of Columbia e altri territori Usa. Il Wyoming è l’unico stato a non aver registrato decessi.

Intanto, il presidente Trump ha manifestato pubblicamente disagio nei confronti di Anthony Fauci, il più grande esperto di malattie infettive del governo Usa, dopo che il medico ha sottolineato che se il Paese fosse stato chiuso prima, altre vite sarebbero state risparmiate dal coronavirus. Trump ha ritwittato un post che si concludeva con la frase “Time to #FireFauci” (“E’ ora di licenziare Fauci”) di una repubblicana ex candidata al Congresso, DeAnna Lorraine, e allo stesso tempo ha respinto le critiche sulla sua lenta risposta iniziale alla pandemia che ora ha ucciso più di 22.000 persone negli Stati Uniti.

Ma il presidente, scrive il New York Times, ha già mostrato in privato irritazione verso Fauci, anche se per il quotidiano newyorkese il messaggio su Twitter sarebbe il segnale più esplicito mostrato pubblicamente. “Fauci ora sta affermando che se Trump avesse ascoltato prima gli esperti medici, avrebbe potuto salvare più vite. Il 29 febbraio Fauci diceva alla gente che non c’era nulla di cui preoccuparsi e non rappresentava una minaccia per gli Stati Uniti in generale. Time to #Fire Fauci”, ha affermato Lorraine nel suo tweet.

Twittandolo nuovamente, Trump ha aggiunto: “Mi dispiace, notizie false, ho bandito la Cina molto prima che la gente parlasse”. Uno dei tanti tweet con cui domenica Trump ha difeso la sua risposta all’epidemia coronavirus, puntando il dito contro la Cina, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’ex presidente Barack Obama, i governatori della nazione, il Congresso, Democratici in genere e mezzi di informazione.

Trump, ricorda il New York Times, ha bloccato gli arrivi negli Usa dal 2 febbraio di cittadini non americani o residenti permanenti che erano stati in Cina nei precedenti 14 giorni. Ma il provvedimento non ha impedito l’arrivo negli Usa di 40.000 americani e altri viaggiatori dopo quella data. Fauci e altri esperti di sanità pubblica erano inizialmente scettici sul fatto che le restrizioni ai viaggi in Cina sarebbero state utili quando il presidente le aveva prese in considerazione per la prima volta, ma poi hanno cambiato idea.

La Corea del Sud sta riuscendo a tenere sotto controllo l’epidemia. Si registrano solo altri 25 nuovi casi di coronavirus di questi 16 sono ‘importati’. Il totale dei contagiati sale a 10.537. Si registrano inoltre tre nuovi decessi, che portano il totale delle vittime a 217. Dopo la Cina, la Corea del Sud è stata Paese asiatico più colpito dalla pandemia, ma le severe misure di contenimento hanno portato il virus sotto controllo nelle ultime settimane.