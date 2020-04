Coronavirus, Finalmente di dittatore russo Putin ammette che in Russia la situazione peggiore ora per ora. In 24 ore le persone contagiate sono aumentate del 16%.

Mosca, 13 Mar 2020 – “La situazione del coronavirus in Russia sta cambiando ogni giorno e non per il meglio, la malattia nei pazienti diventa grave”. Così il presidente russo, Vladimir Putin, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti, durante una riunione sulla situazione sanitario-epidemiologica nel paese in videoconferenza. “Le prossime settimane saranno in gran parte decisive.

Tutte le azioni delle autorità dovrebbero essere strutturate in modo ottimale, con un margine e tenendo conto di tutti i fattori”, ha aggiunto il presidente. All’incontro hanno partecipato anche la vicepresidente, Tatyana Golikova, e il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin.

In Russia è stato registrato un incremento record del 16% di nuovi casi di contagio rispetto alle 24 ore precedenti, con oltre 2.500 nuove infezioni confermate oggi. Il totale ufficiale dei contagi è ora di oltre 18.328 casi, dei quali almeno due terzi a Mosca, dove questa settimana sono stare rafforzate le misure contenitive. Nel Paese sono stare finora registrati 148 decessi legati la coronavirus. I guariti sono circa 1.500.

Il presidente Vladimir Putin ha ordinato di utilizzare, nella lotta al Covid-19 in Russia, l’esperienza maturata dai militari di Mosca impegnati in operazioni di aiuto all’estero. Senza citarlo direttamente, il riferimento è di certo alla maxi missione dell’esercito russo nel Nord Italia, dove i militari sono impegnati, tra le altre cose nella sanificazione di alcune case di riposo. “Sapete che il personale militare del ministero della Difesa lavora piuttosto efficacemente all’estero, aiutando i nostri colleghi a combattere questa infezione”, ha dichiarato Putin nel corso di una riunione sulla situazione Covid-19, “hanno acquisito una notevole esperienza lavorando in condizioni piuttosto difficili”. “E’ necessario utilizzare questa esperienza e tenere presente che tutte le possibilità comprese le capacità del ministero della Difesa russo, se necessario, possono e dovrebbero essere utilizzate qui”, ha aggiunto il presidente.