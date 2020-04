Uova di Pasqua in dona al personale dell’Ospedale di Oristano da parte della Questura di Oristano

Oristano, 11 Apr 2020 – Nei giorni scorsi, in occasione all’acquisto da parte del Questore di Oristano, presso il “Centro Cash s.r.l.” di uova di Pasqua da donare al personale sanitario dell’Ospedale S. Martino di Oristano, i proprietari della ditta hanno manifestato la volontà di regalare alla Polizia di Stato delle uova di cioccolato.

Ieri mattina, alla presenza del Questore, la società dei fratelli Ibba, “Centro Cash s.r.l.” ha consegnato un centinaio di uova, come augurio di buona Pasqua e segno di vicinanza e solidarietà destinate ai poliziotti della provincia di Oristano, impegnati nell’ambito dei servizi volti al contenimento del virus COVID-19, nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Il Questore e tutti i poliziotti della provincia di Oristano ringraziano sentitamente i fratelli Stefano, Gian Mario, Maria Giovanna, Gian Giacomo e Giorgio Annis amministratore delegato di “Centro Cash s.r.l.”, per il generoso gesto e colgono l’occasione per augurare a loro e a tutti i cittadini della provincia di Oristano una serena Pasqua, ricordando che il festeggiamento migliore per i propri cari è tutelarli restando a casa.