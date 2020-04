Presso la Questura di Oristano ieri ricordato il 168° anniversario fondazione della Polizia di Stato

Oristano, 11 Apr 2020 – Il personale della Polizia di Stato della Questura di Oristano ha celebrato ieri il 168° anniversario dalla propria fondazione, in forma ristretta, per via della grave situazione epidemiologica dovuta al diffondersi, su tutto il territorio nazionale del virus Covid-19.

In Questura la celebrazione si è svolta alle 9.30, quando, alla sola presenza del Questore, del Prefetto, del trombettiere e di due poliziotti in alta uniforme è stata deposta una corona d’alloro sulla targa commemorativa posta all’ingresso della Questura, in ricordo dei poliziotti caduti nell’adempimento del dovere.

A causa dell’emergenza Covid-19, il nostro Paese sta attraversando, infatti, uno dei momenti più difficili della sua storia, ciononostante, in questa fase delicata, i valori e l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a sostegno della collettività non hanno subito alcuna interruzione.

Per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato la Questura di Oristano ha tracciato un bilancio dell’attività dell’anno.

Il dato di partenza cui dare attenzione è l’analisi dell’andamento criminale nel territorio provinciale, che ha visto in una annualità, una tendenza in diminuzione dei reati. La diminuzione colpisce tutte le principali e frequenti tipologie in maniera abbastanza omogenea.

Nello specifico, complessivamente sono state tratte in arresto o sottoposte ad altra misura cautelare 67 persone, mentre 403 sono state quelle denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati inerenti la violenza di genere, ed in particolare quelli inerenti il c.d. “Codice Rosso”, 12 persone sono state arrestate o sottoposte ad altre misure cautelari, 27 persone sono state deferite all’ A.G. e, di queste ultime, quattro sono state denunciate per il nuovo reato di “Revenge Porn” ed altre quattro per il delitto di violenza sessuale su minori.

Nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate 13 persone, denunciate in stato di libertà 34 e sottoposte a sanzione amministrativa 7; sono state inoltre sequestrate circa 600 piante illegali di canapa indiana, oltre 10 kilogrammi di Marijuana, circa 150 grammi di cocaina, 50 grammi di eroina e alcune pastiglie di Mdma.

Tra le attività di maggior rilievo si segnala l’arresto in esecuzione delle misure cautelari in carcere dei componenti della cosiddetta “Banda del Buco” che, durante la notte di capodanno 2018, dopo aver praticato alcuni fori nei solai e nei muri del centro commerciale Porta Nuova di Oristano, avevano asportato dalla gioielleria “Olla” oro e monili per un valore complessivo superiore ai 250.000 euro.

La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso 98 misure di prevenzione, fra le varie tipologie previste, di cui 28 ammonimenti del Questore.

Di rilievo è stata anche l’attività info-investigativa della D.I.G.O.S., che nel periodo in esame ha monitorato numerosi eventi, fra i quali manifestazioni di ordine pubblico, di protesta e assembleari, anche con finalità di prevenzione da possibili fenomeni eversivi e/o terroristici.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha registrato un aumento delle chiamate ricevute al 113, anche per la risoluzione di problematiche non strettamente connesse alla commissione di reati, dato che evidenzia la crescente fiducia nei riguardi dell’Istituzione Polizia di Stato. L’U.P.G. e S.P., ha espresso una presenza costante sul territorio nell’arco delle 24 ore dell’intero anno proiettando sul territorio più di 2000 servizi di Volante, identificando 22.000 persone circa, arrestandone 10 in flagranza di reato e denunciandone 61 all’ Autorità Giudiziaria.

Un’importante contributo ai servizi di controllo del territorio è stato reso dal Reparto Prevenzione Crimine Sardegna che avvalendosi del sistema “Anpr Mercurio” ha controllato 11.000 veicoli e elevato circa 300 contravvenzioni al CDS.

Dall’ufficio immigrazione emergono invece dati sulla presenza di cittadini extra Ue sul territorio della provincia di Oristano: 1720 cittadini extracomunitari residenti in provincia. Sono invece 1618 i permessi di soggiorno rilasciati, e 18 gli ordini di abbandonare il territorio nazionale emessi dal Questore.

Un contributo specifico per quanto riguarda gli aspetti legati alla viabilità e al rilevamento dei sinistri è stato dato dalla Polizia Stradale, sono infatti 114 gli incidenti stradali rilevati, di cui 2 mortali, 4542 le contravvenzioni accertate e 153 le persone denunciate per la guida in stato di ebrezza alcolica.

Peculiari controlli sono stati effettuati presso le stazioni e le strade ferrate dalla Polizia Ferroviaria che ha identificato più di 9000 persone e scortato circa 200 treni.

Il VII Reparto Volo nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, “FRONTEX” e di Ordine Pubblico ha effettuato 230 missioni per un totale di 375 ore di volo.

Infine, si segnala l’attività operativa della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni che ha acquisito e sviluppato, per specifici reati del settore informatico, le indagini su 87 querele tra cui 32 per truffa, 16 per accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico e 10 per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.