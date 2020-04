Mattarella, messaggio a italiani: esprimo mia vicinanza, serve rigore ma vittoria può essere vicina

Roma, 11 Apr 2020 – “Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua. È la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per tutti. Quest’anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto”. Lo afferma Sergio Mattarella in un messaggio video per gli italiani.

“Sarà una Pasqua diversa dalle altre, diversa per tutti, anch’io la trascorrerò in solitudine”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella fa così gli auguri agli italiani in un videomessaggio di due minuti, il terzo dall’inizio dell’epidemia.

“Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l’epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all’improvviso – prosegue il Presidente della Repubblica – Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste”.