Il Consiglio comunale di Sennori nonostante il Coronavirus non si ferma: mercoledì 15 aprile l’assemblea si riunisce per l’adozione del Puc.

Sennori (SS), 11 Apr 2020 – L’attività del Comune non conosce soste e anche in piena emergenza coronavirus, i lavori degli uffici, degli assessori e dei consiglieri continuano. Mercoledì 15 aprile alle 9,30 si riunirà il Consiglio comunale per discutere e approvare diverse pratiche strategiche per lo sviluppo della città. Fra queste rivestono particolare importanza l’adozione definitiva del Piano urbanistico comunale in adeguamento al PPR e al PAI, e la proposta di declassificazione da “strada provinciale” a “strada comunale” del tratto di circonvallazione compreso fra la strada statale 200 “dell’Anglona” e la strada provinciale 72 “Sennori-Osilo”. Questa declassificazione è propedeutica e necessaria alla realizzazione del “Percorso Vita” lungo la circonvallazione stessa. La seduta del Consiglio comunale, nel rispetto delle norme vigenti per contrastare la diffusione di Covid-19, si svolgerà a porte chiuse e i consiglieri saranno dislocati a distanza di sicurezza uno dall’altro. I cittadini potranno seguire il procedere dei lavori in diretta streaming sul sito internet istituzionale del Comune.

In una prossima seduta del Consiglio comunale, che si terrà entro aprile, sarà approvato il rendiconto di gestione con cui sarà applicato l’avanzo di amministrazione: un importo di 50mila euro sarà utilizzato come quota di cofinanziamento alla progettazione della rotatoria che sarà realizzata all’ingresso del paese grazie a un finanziamento di 250 mila euro della Provincia di Sassari. Com