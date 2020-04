Aou di Sassari – Nessuna contaminazione, laboratorio sempre in funzione: un problema tecnico ma nessuna interruzione di attività, ieri fatti ben 406 esami su tamponi

Sassari 11 Apr 2020 – «Non si è verificata alcuna contaminazione nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Aou di Sassari, dove vengono svolti gli esami sui tamponi per il Covid-19». Lo precisa il direttore dello stesso laboratorio, il professor Salvatore Rubino, il quale aggiunge che «non si è verificata alcuna fuga di “RNA virale” né sono stati invalidati gli esami delle ultime 48 ore».

«A verificarsi, invece, è stato un problema tecnico relativo alla preparazione dei campioni e che si è verificato in un’unica corsa di realtà in PCR, subito rilevato dai tecnici, che hanno ripetuto tutti gli esami che sono risultati negativi. Per precauzione è stato ritenuto corretto avvisare comunque i possibili positivi, in attesa della verifica successiva», spiega ancora il direttore del laboratorio.

Ma il laboratorio non ha mai interrotto la sua attività h 24 e «la produzione è stata eseguita, come sempre, nel rispetto delle norme previste e secondo l’esperienza accumulata in anni di lavoro in campo di microbiologia e virologia. Ieri, infatti, sono stati effettuati ben 406 esami su tamponi», conclude Salvatore Rubino.

«A questi si aggiungono circa 80 tamponi processati dal laboratorio dello Zooprofilattico che porta a 500 i tamponi processati in un giorno, con inoltre la possibilità di attivare il laboratorio dell’Istituto di Igiene della nostra azienda», aggiunge il commissario Giovanni Maria Soro.

A titolo informativo il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Aou di Sassari, dall’inizio dell’emergenza, ha analizzato 7.171 tamponi (data 10 aprile). Com