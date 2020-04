Oristano, 11 Apr 2020 – Considerato l’attuale contesto epidemiologico, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ed in applicazione delle disposizioni restrittive della libertà di circolazione tuttora in corso di validità, con l’approssimarsi della Santa Pasqua e della Pasquetta, non sarà comunque possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso le località a richiamo turistico o nelle eventuali seconde case.

In sede di tavolo tecnico del Questore, le Forze dell’Ordine, nello specifico Polizia di Stato (col concorso di Sezione Polizia Stradale e Reparto Prevenzione Crimine) Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Corpo Forestale Regionale hanno concordato per l’occasione l’effettuazione di specifici e mirati servizi per il rispetto delle misure di contenimento previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con effettuazione di capillari posti di controllo nelle principali arterie della Provincia di Oristano, vigilanze urbane, costiere, in tutte le normali località turistiche e naturalistiche nonché zone di cc.dd. “seconde case” normalmente oggetto di afflusso turistico e ricreativo. Vigilerà altresì sul traffico ferroviario il personale della Polizia Ferrovia di Oristano. Concorreranno ai servizi anche le Polizie Locali dei comuni di Oristano, Cabras, Terralba, Paulilatino e Simaxis, nonché il Corpo Forestale della Regione Sardegna per quanto attiene alle zone campestri e montane. Per l’occasione i controlli verranno effettuati anche con l’ausilio degli elicotteri della Polizia di Stato del 7° Reparto Volo di Oristano e del 11° Elinucleo di Elmas dell’Arma dei Carabinieri che pattuglieranno dall’alto monitorando eventuali flussi anomali stradali per segnalare alle pattuglie in servizio di controllo del territorio l’esatta indicazione del flusso anomalo o la presenza ingiustificata di persone in particolari località.

L’obbiettivo è garantire un monitoraggio globale della provincia ed evitare per l’effetto che l’occasione delle festività divenga momento di abbassamento dell’attenzione della cittadinanza nel rispetto delle misure in vigore. Com