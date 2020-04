Urgente il rinnovo del regime di continuità territoriale marittima da e per la Sardegna

Cagliari, 10 Apr 2020 – Confindustria Sardegna, Cna Sardegna e Confcommercio Sardegna hanno inoltrato oggi alla Ministro dei Trasporti Paola De Micheli, al Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ed all’Assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde una nota congiunta per esprimere la crescente preoccupazione degli operatori economici sardi con riferimento al problema della continuità territoriale per i trasporti marittimi delle merci e delle persone da e per la Sardegna.

I Presidenti delle tre Organizzazioni, Maurizio de Pascale, Pierpaolo Piras e Fernando Faedda, nel riepilogare disciplina normativa in vigore, tempi ed iter procedurale necessari per arrivare ad un rinnovo del provvedimento, sottolineano l’importanza della piena operatività del regime di continuità per l’intero sistema produttivo sardo, condizionato dalle note e peculiari diseconomie connesse alla condizione di insularità della regione cui si sono sommate, nell’ultimo periodo, dopo anni di grave e lunga crisi economica, gli effetti negativi derivanti dai pesanti aumenti del costo dei trasporti marittimi (circa +30%), a seguito della normativa Imo 2020, e gli effetti della devastante pandemia Covid 19.

Nella nota, le tre Organizzazioni chiedono pertanto ai Rappresentanti del Governo nazionale e della Giunta Regionale sarda, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza e responsabilità, un aggiornamento sullo stato dell’iter procedurale in corso per il rinnovo del regime di continuità territoriale marittima dalla Sardegna verso i principali porti della penisola italiana ed un rinnovato impegno sinergico per portare a positiva soluzione, senza ritardi, la problematica, garantendo alle imprese sarde una adeguata offerta di trasporto marittimo, in termini di qualità, tariffe e concorrenza, per consentire agli operatori del trasporto merci, ai comparti produttivi già sofferenti ed alla lunga filiera del turismo di non soccombere. Com