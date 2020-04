A Gairo un 21enne minaccia i genitori con un coltello da cucina: arrestato dai carabinieri della Stazione del paese per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

Gairo (Nu), 10 Apr 2020 – I Carabinieri della Stazione di Gairo, in provincia di Nuoro, hanno arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori un giovane 21enne del posto.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando, attirati dalla grida e dalle richieste di aiuto del padre del ragazzo, i Carabinieri, impegnati nel controllo del territorio per far rispettare le misure di emergenza Co.Vi.D. 19, si sono precipitati in casa del richiedente.

Il giovane, già noto ai militari della Stazione del paese, per analoghe condotte e già destinatario di divieto di avvicinamento alla casa familiare, è stato trovato in flagranza di reato mentre minacciava i propri genitori con un coltello da cucina di grosse dimensioni.

L’intervento dei militari ha permesso di riportare la situazione alla tranquillità e per il giovane è scattato l’arresto in flagranza anche in considerazione della violazione della misura cautelare in essere e poi, ultimate le formalità di legge, è stato accompagnato e rinchiuso presso la Casa Circondariale di Lanusei.