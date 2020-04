Ats Olbia attiva la consulenza cardiologica telefonica per la popolazione all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Olbia, 09 Apr2020 – L’unita operativa Utic-Cardiologia di Olbia attiva un servizio di consulenza telefonica per la popolazione che potrà avere informazioni in merito a: interpretazione di sintomi cardiaci ( dolore toracico, dispnea, cardiopalmo), modifiche di terapie farmacologiche (antipertensivi, antianginosi, antiscompenso), interpretazione di esami di laboratorio pertinenti alla cardiopatia di base, rinnovo dei piani terapeutici e informazioni generali sulla riprogrammazione delle attività ambulatoriali.

Per contattare i cardiologi è sufficiente chiamare il reparto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 13.00, al numero di telefono 0789 552779.

