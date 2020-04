Il presidente del Consiglio italiano Conte avverte la Ue: allentare le regole o dovremo fare senza l’Europa

Roma, 8 Apr 2020 – “Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l’Europa e ognuno fa per sé”. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte in una intervista alla Bild.

Inoltre Conte ha sollecitato la velocità della reazione: “Non dobbiamo alla fine starcene lì con le mani incrociate: operazione riuscita, ma il paziente Europa è morto”.

“La Germania non ha vantaggi se l’Europa sprofonda nella recessione. Dobbiamo sviluppare gli strumenti fiscali necessari. Non pretendiamo che la Germania e l’Olanda paghino i nostri debiti. Ma vanno allentate le regole di politica fiscale”, ha affermato Conte in merito agli Eurobond.

“Proprio ieri ho avuto un confronto con i nostri scienziati, mi hanno confermato che la curva epidemiologica in Italia sta migliorando, quindi l’effetto delle misure restrittive sin qui adottate si inizia a sentire. È un effetto positivo, migliora il numero dei guariti, diminuisce il numero dei contagiati. Sono fiducioso che proseguendo su questa linea e con questo approccio continueremo ad avere risultati sempre più positivi, riusciremo a uscire dalla fase più critica dall’emergenza”, dice Conte alla Bild. “Però attenzione – aggiunge il premier – gli stessi scienziati ed esperti consigliano di non attenuare affatto le misure restrittive”.