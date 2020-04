Il comune di Cagliari informa che i buoni spesa saranno accreditati sulla tessera sanitaria

Cagliari, 8 Apr 2020 – L’amministrazione comunale di Cagliari erogherà i buoni spesa previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, attraverso l’accreditamento sulla tessera sanitaria, avvalendosi del supporto della ditta Day, operante nel settore della erogazione dei buoni pasto.

Il buono sarà erogato tramite accreditamento di una somma sulla tessera sanitaria che potrà essere usata come una vera e propria carta di credito. Si tratta di un sistema innovativo e sperimentale, attivato in condizioni di emergenza, ma che è apparso all’amministrazione uno dei pochi in grado di scongiurare assembramenti per la distribuzione di buoni cartacei o nuove tessere ricaricabili, ma anche di garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche erogate, la loro destinazione all’acquisto di beni alimentari e di prima necessità e la loro non cedibilità, trasparenza e rispetto della privacy delle persone che ricevono il buono.