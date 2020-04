Goldman Sachs: Pil europeo e italiano in discesa libera

Cagliari, 8 Apr 2020 – Goldman Sachs aggiorna le sue stime sull’area euro valutando gli impatti del coronavirus sull’andamento dell’economia europea, fra misure di contenimento e blocchi della produzione. Nell’European Daily prevede un Pil europeo a -9% quest’anno e +7,8% nel 2021. Per l’Italia indica un -11,6% e un rimbalzo l’anno prossimo a +7,9% per la Francia la stima è un -7,4% (+6,4 nel 2021), mentre per la Germania è -8,9% (+8,5% l’anno prossimo) e per la spagna -9,7% (+8,5% nel 2021).

Quello italiano – dicono gli analisti della banca Usa – potrebbe essere il dato peggiore in Eurozona che potrebbe chiudere l’anno con un -9% (ma che nelle ipotesi peggiori potrebbe diventare un -16%). Prevedono inoltre per l’Italia un possibile rimbalzo nel 2021 del 7,9%, insufficiente insomma a compensare i danni della pandemia, laddove altri paesi – come Germania e Regno Unito – il prossimo anno potrebbero in pratica ‘compensare’ le perdite subite nel 2020.

“L’incertezza attorno alle nostre previsioni è molto elevata” ammette Goldman Sachs – dal momento che dipendono principalmente da picco del contagio, durata delle misure di contenimento e rapidità del successivo rimbalzo.