Bruxelles, 8 Apr 2020 – La Germania di Merkel, i due villaggi, così chiamati da Trump appena eletto, perché non sapeva che Olanda e Austria fossero nazioni, piccole, ma nazioni europee, si mettono sempre di traverso verso ogni accordi per privilegiare le nazioni colpite durante la Virus, come l’Italia e la Spagna approvando un sistema creditizio che non ‘impicchi’ nel tempo per la restituzione del debito.

E ancora ieri nessun accordo. Infatti, “dopo 16 ore di discussione ci si è avvicinati a un accordo ma non siamo ancora non è stato raggiunto. Ho sospeso l’Eurogruppo, continuerà domani. Il mio obiettivo rimane: una forte rete di sicurezza dell’UE contro le ricadute del Covid-19 (per proteggere lavoratori, aziende e paesi) e impegnarsi per un piano di risanamento considerevole”.

Annullata dunque anche la conferenza stampa dell’Eurogruppo prevista per stamani alle 10.Si allungano i tempi della riunione dell’Eurogruppo: la pausa si protrae e la ripresa dei lavori è già slittata tre volte. Lo rende noto il portavoce del presidente Mario Centeno, spiegando che serve più tempo. I ministri stanno riscrivendo il testo di conclusioni. Ma l’accordo appare ancora lontano, al punto che si ipotizza che la riunione in videoconferenza duri tutta la notte.

È una maratona negoziale quella che affrontano i ministri dell’economia, nell’Eurogruppo più difficile dai tempi della crisi dell’euro. Divisi su come dare una risposta comune e adeguata allo shock economico da pandemia, cercano di approvare “il pacchetto economico più ambizioso di sempre”, come l’ha definito il presidente Mario Centeno. Ma perché il pacchetto passi, deve esserci tutto: dal Mes voluto dai Paesi del Nord agli Eurobond proposti dal Sud. Altrimenti il tavolo salterà. L’avvio dell’incontro dell’Eurogruppo era già stato ritardato ieri di oltre un’ora per gli ultimi negoziati per preparare la discussione tra i ministri. Gli Stati membri sono divisi su due punti: il ricorso alle linee di credito del Mes anche se con condizionalità “light” e un fondo per emettere dei “bond” che dovrebbero finanziare la ripresa attraverso la mutualizzazione del debito. Sul tavolo dell’Eurogruppo ci sono anche una serie di proposte su cui si registra un consenso, come il piano da 200 miliardi della Bei per garantire liquidità alle imprese e lo strumento SURE da 100 miliardi per aiutare gli Stati membri a finanziare meccanismi come la cassa integrazione.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito nel pomeriggio ieri la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende, ha ribadito la necessità di una risposta europea “coraggiosa”, a partire dagli Eurobond. “L’Italia non accetterà compromessi al ribasso”, avrebbe detto il premier. “Di fronte alla crisi più grave dopo la guerra, per i paesi europei è il momento di fare un altro passo avanti nella risposta comune. Responsabilità e ambizione”. Così su twitter il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni prima dell’inizio della riunione in videoconferenza dell’Eurogruppo.

I ministri dell’economia discuteranno “il pacchetto più ampio e ambizioso che l’Eurogruppo abbia mai preparato”, che comprende “una rete di sicurezza per i lavoratori, per le imprese e per i paesi”. Ma questo piano “che farà da scudo all’economia europea non può essere separato da quello per la ripresa”, per questo “chiederò ai ministri di impegnarsi su un piano di ripresa ampio e coordinato”: lo aveva detto il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno in un video prima dell’inizio dell’Eurogruppo.