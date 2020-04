Comune di Cagliari – Accreditamento degli esercizi commerciali per i buoni spesa

Cagliari, 8 Apr 2020 – L’erogazione dei buoni spesa, come già illustrato, viene effettuata avvalendosi del supporto della ditta Day, specializzata nell’erogazione di buoni pasto, accreditando l’importo sulla tessera sanitaria che potrà essere usata dai beneficiari come una vera e propria carta di credito.

Le somme potranno essere utilizzate negli esercizi commerciali accreditati.

Una prima lista dei negozi accreditati è già stata predisposta ma gli altri commercianti che vorranno aderire al servizio possono farne richiesta.

Il soggetto gestore del servizio si è infatti impegnato ad inserire nella rete di esercizi commerciali qualunque esercizio presente nel territorio cagliaritano ne faccia richiesta, inviando una email all’indirizzo buonispesa@day.it, ed in copia conoscenza alla mail servizi.sociali@comune.cagliari.it.

Tali richieste dovranno contenere il nome dell’insegna, la partita IVA e il telefono del referente dell’esercizio.

La ditta Day ha preso l’impegno con il Comune di Cagliari che la commissione applicata ai punti vendita non supererà il 5% (cinque per cento) dell’importo di spesa complessiva destinata all’acquisto di beni. Com