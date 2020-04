Altro ponte stradale crollato in Italia – a Massa Carrara crollo sulla SP70, inghiottiti due furgoni.

Massa Carrara, 8 Apr 2020 – Un ponte è crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla strada provinciale 70. Il ponte si trova in località Albiano e collega la Sp 70 con laSp 62. Nel crollo, secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco che stanno operando con due squadre, sarebbero rimasti coinvolti due furgoni.

C’è un ferito trasportato in codice giallo all’ospedale. Sarebbe il conducente di uno dei due furgoni. L’altro sarebbe invece rimasto praticamente illeso a parte lo choc.

Il ponte collega Albiano Magra in provincia di Massa Carrara e Santo Stefano Magra, tra Toscana e Liguria. Negli ultimi mesi era stato al centro di polemiche dopo che, lo scorso novembre, in seguito a un’ondata di maltempo, si era formata una crepa notata anche da molti automobilisti. Ma, dopo un intervento di riparazione e dopo il sopralluogo dei tecnici Anas, era stato dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico. La causa del crollo potrebbe essere stata una esplosione dovuta a una fuga di gas (che passa in tubazioni sotto al ponte). I vigili del fuoco fanno sapere su Twitter di stare operando “anche con squadre Usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte”.