Washington, 7 Apr 2020 – Gli errori si pagano. Quando tutto il mondo era in emergenza per la pandemia del Coronavirus, dopo la Cina l’Italia colpita pesantemente superando le morti cinesi, Trump e nel contempo Boris Johnson, ora in rianimazione, grave, che voleva mandare a morte gli anziani inventandosi la terapia di gregge, cioè sarebbe sopravvissuti solo i più forti e magari, belli, ma è stato punito per primo dal suo gregge entratogli in casa, solo per aver pensato di mandare morte migliaia di inglesi, come scritto prima, l’instabile presidente americano, che aveva quasi deriso gli altri paesi perché colpiti dal più grave male del 21mo secolo, e pensando che nel suo paese, con la sua ipertrofica megalomania, il Covid_19 non lo avrebbe raggiunto e colpito in modo grave. Ma si sbagliava. Ogni giorno muoiono, per sua colpa, avendo sottovalutato i contagi nel mondo che crescevano in modo rapidissimo, 1200 persone. Ora gli Usa si trovano al primo posto per i contagi che alla fine la ‘nuova pestilenza’ mieterà, si stima, oltre 250 mila vittima. Una cifra a ribasso visti i decessi giornalieri.

Infatti, Trump, ancora ieri sera, mattina in Italia, “Usciremo da questa crisi con più forza, unità e risolutezza”. Così il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa sul coronavirus indicando che gli Usa “riapriranno prima di quanto le gente non pensi”. Il presidente ha ribadito che questa sarà “una settimana dura” ma che “c’è una incredibile luce alla fine di questo tunnel”. Il Presidente Usa ha poi sottolineato: “Stiamo valutando eventuali limiti ai voli interni. Ma gli Stati Uniti hanno bisogno di voli domestici di emergenza”.

Trump ha inoltre sottolineato che sta valutando in modo molto serio “un secondo round” di helicopter money, ovvero di pagamenti diretti agli americani per limitare l’impatto economico del coronavirus. “Lo stiamo seriamente valutando”, ha affermato.

Soddisfazione è stata manifestata dal Presidente Usa – nel corso della conferenza stampa – per “l’accordo amichevole” con la società americana 3M alla quale ha ordinato di produrre le mascherine necessarie per proteggersi dal coronavirus. Ed ha precisato che nei prossimi mesi 3M consegnerà oltre 100 milioni di mascherine. Sbloccata situazione nave-ospedale militare mandata da Trump a New York Si è sbloccata la situazione della nave-ospedale militare Usns Comfort mandata dal presidente Usa, Donald Trump, a New York per combattere l’emergenza coronavirus, ma da giorni rimasta di fatto inutilizzata. La conferma in conferenza del Presidente Usa arriva dopo l’annuncio fatto – via twitter – dal governatore del Stato di New York, Andrew Cuomo. Quest’ultimo ha spiegato che Trump ha accettato la sua richiesta di trattare pazienti di Covid-19 sulla Usns Comfort. “Questo significa che mille letti aggiuntivi”, ha twittato Cuomo, “questo darà il tanto necessario sollievo ai nostri ospedali sovraccarichi”.

Agli Usa non è stato chiesto di tagliare la produzione di petrolio nell’ambito di un possibile accordo dell’Opec per risollevare le quotazioni dell’oro nero scese ai minimi storici ha spiegato Trump. “Nessuno mi ha fatto questa richiesta. Se dovessero farmela deciderò. Vi farò sapere giovedì” (giorno del vertice dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio), ha detto il Presidente rivolto ai giornalisti. In ogni caso la produzione americana di greggio “sta già scendendo – ha osservato – è una questione di mercato, una questione di domanda e offerta”.

Con Joe Biden “abbiamo avuto una conversazione molto amichevole durata circa 15 minuti ha detto Trump confermando di aver parlato al telefono di coronavirus con lo sfidante democratico per la Casa Bianca. “Mi ha offerto il suo punto di vista che capisco – ha riferito – e ho apprezzato la sua chiamata”.

Negli Usa per il coronavirus – secondo la Johns Hopkins University – sono morte 1.150 persone in 24 ore. Nel Paese fino a questo momento si registrano più di 10mila decessi, con oltre 340mila casi di contagio.