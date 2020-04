Sagama tentato omicidio di un allevatore di 48 anni del paese, fermati due aggressori e i carabinieri cercano gli altri due.

Suni (Or), 6 Mar 2020 – Tentato omicidio quest’oggi a Sagama, (Or) in località “Nuratolu, ai danni di Marcello Zucca di 48 anni allevatore, da parte di 4 persone.

Zucca è stato aggredito con violenza e colpito con una roncola al cranio ed al volto.

Due degli aggressori sono stati già identificati, fermati e portati in caserma a Suni mentre altri due in corso di identificazione e ricercati nel territorio del comune di Tresnuraghes.

Sul posto sono intervenuti per primi carabinieri della Stazione Suni e poi i colleghi del Norm.