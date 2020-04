Da chi ha 75 anni e oltre se vuole potrà avere direttamente a casa la pensione portata dai carabinieri.

Cagliari, 6 Apr 2020 – Grazie alla collaborazione tra @posteitaliane e Arma dei Carabinieri, 23.000 pensionati di età pari o superiore a 75 anni potranno richiedere la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici Postali, delegando al ritiro i Carabinieri.

Tra i requisiti, oltre l’età:

– non aver già delegato altri soggetti alla riscossione;

– non convivere con altri familiari;

– non possedere un libretto o un conto postale.

L’iniziativa consentirà anche di prevenire reati ai loro danni, quali truffe o scippi.

Scopri di più sul sito www.carabinieri.it o sul sito di Poste Italiane. Com