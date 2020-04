Coronavirus – I nuovi dati, ancora in calo ricoveri in terapia intensiva e i nuovi malati (1.941). I morti sono 636. Guarite 1.022 persone.

Roma, 6 Apr 2020 – Il punto sulla diffusione del Covid-19 in Italia, aggiornamenti in diretta dalla Protezione civile. Parla il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

Borrelli oggi ha comunicato questi dati aggiornati. Gli attivi sono 93.187 (+1.941), i guariti sono 22.837 (+1.022), i deceduti sono 636 in più rispetto a ieri, un bilancio quindi che arriva a 16.523 vittime in Italia.

Per il terzo giorno consecutivo, ha sottolineato Borrelli, c’è un numero negativo (-79) di pazienti ricoverati nelle terapie intensive, che in totale sono 3.898, “c’è un alleggerimento”, ha detto Borrelli. Mentre sono 28.976 i ricoveri con sintomi e sono 60.313 i pazienti in isolamento.

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha reso noto di aver firmato un’ordinanza che prevede l’istituzione di un fondo per “destinare provvidenze ai familiari dei sanitari deceduti in questa emergenza”. Borrelli ha ringraziato pubblicamente la famiglia dell’imprenditore Diego Della Valle, che ha dato il via all’iniziativa alimentando il fondo.