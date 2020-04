Coronavirus – I nuovi dati, ancora in calo ricoveri in terapia intensiva e i nuovi malati (1.941). I morti sono 636. Guarite 1.022 persone.

Roma, 6 Apr 2020 – Il punto sulla diffusione del Covid-19 in Italia, aggiornamenti in diretta dalla Protezione civile. Parla il commissario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

Borrelli oggi ha comunicato questi dati aggiornati. Gli attivi sono 93.187 (+1.941), i guariti sono 22.837 (+1.022), i deceduti sono 636 in più rispetto a ieri, un bilancio quindi che arriva a 16.523 vittime in Italia.

Per il terzo giorno consecutivo, ha sottolineato Borrelli, c’è un numero negativo (-79) di pazienti ricoverati nelle terapie intensive, che in totale sono 3.898, “c’è un alleggerimento”, ha detto Borrelli. Mentre sono 28.976 i ricoveri con sintomi e si calcolano 60.313 persone positive che sono in isolamento domiciliare.

“Una data della fase 2? Quella che noi abbiamo a disposizione è quella del 13 aprile – ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione civile Angelo Borrelli – Il comitato tecnico scientifico sta facendo le sue valutazioni ma poi spetterà al decisore politico, e quindi al Consiglio dei ministri e al presidente decidere data e modalità con cui si esplicher la fase 2”.

Secondo Luca Richeldi, primario di Pneumologia al Gemelli e membro del comitato, “le raccomandazioni del comitato tecnico scientifico saranno tanto più precise quanti più dati saranno disponibili. I dati di trend sono estremamente importanti per capire l’andamento dell’epidemia. Più ci avviciniamo al 13 di aprile più questa informazione è granulare. Non credo ci esprimeremo due ore prima, ma se la formulassimo oggi non terrebbero conto di quello che succederà da qui al 13. Quindi troveremo un giusto mezzo tra l’elaborazione dei dati e consentire un congruo periodo di tempo per consentire un decreto legislativo che inciderà sulla vita dei cittadini”.

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha reso noto di aver firmato un’ordinanza che prevede l’istituzione di un fondo per “destinare provvidenze ai familiari dei sanitari deceduti in questa emergenza”. Borrelli ha ringraziato pubblicamente la famiglia dell’imprenditore Diego Della Valle, che ha dato il via all’iniziativa alimentando il fondo.