Coronavirus: decreto Cura Italia, risorse per 750 miliardi per rilanciare l’economia

Roma, 6 Apr 2020 – Accordo raggiunto tra il ministero dell’Economia e la Farnesina per potenziare il sostegno all’economia italiane duramente colpita dall’emergenza Covid-19 e all’export.

“Trovata l’intesa sul pacchetto liquidità alle imprese, in grado di mobilitare risorse per oltre 750 miliardi di euro, oltre 400 in più rispetto ai 350 miliardi già previsti nel Dl Cura Italia”. Lo riferiscono fonti del Mef in merito alla trattativa in corso nella maggioranza sul pacchetto di misure per la liquidità alle imprese contenuto nel Dl credito all’esame del Consiglio dei Ministri.

In particolare, spiegano le stesse fonti, si mobilitano 200 miliardi di prestiti con garanzie fino al 90% per tutte le imprese, senza limiti di fatturato, e altri 200 miliardi di crediti destinati al sostegno dell’export”.

In particolare in virtù dell’impegno del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in collaborazione con il Ministero dell’Economia è stato rafforzato il ruolo della Farnesina e resa ancora più stretta la collaborazione tra il Ministero dell’Economia e il Ministero degli Esteri nel sostenere le imprese italiane nella penetrazione all’estero.

Lo Stato assicurerà 50 miliardi di euro di garanzie date da Sace agli esportatori, liberando 50 miliardi di euro per nuove garanzie che consentiranno all’export di ripartire. Ciò è permesso dal nuovo ruolo della Sace, Società per l’internazionalizzazione e le garanzie alle imprese facente parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti.