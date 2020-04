Coronavirus: la pandemia ha contagiato oltre 1,2 milioni nel mondo. Negli Usa il maggior numero di contagi.

Cagliari, 5 Apr 2020 – I casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni, mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65.000: lo rende noto la Johns Hopkins University.

Nel suo ultimo bollettino, infatti, l’università americana specifica che i contagi sono ora 1.203.099, i decessi 64.774 ed il numero dei guariti 246.893. Gli Stati Uniti guidano la triste classifica con 312.146 casi, seguono la Spagna (126.168) e l’Italia (124.632).

Negli Usa è corsa contro il tempo per l’approvvigionamento di attrezzature mediche e dispositivi di protezione. Il governatore di New York Andrew Cuomo ha elogiato la Cina per aver facilitato una spedizione di 1.000 ventilatori, come ha affermato il presidente Donald Trump, gli Stati stanno facendo richieste gonfiate per le forniture e hanno suggerito di avere una mano nella spedizione. Cuomo ha riconosciuto di aver chiesto aiuto alla Casa Bianca e ad altri per negoziare i ventilatori. “Abbiamo dato al governatore di New York più di quanto nessuno abbia mai ricevuto da molto tempo”, ha detto Trump ai giornalisti di Washington.

In Spagna il primo Ministro Pedro Sánchez ha affermato che la sua nazione “sta iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel”. Ha dichiarato in un discorso televisivo che se le attuali tendenze continuano, gli esperti affermano che potrebbe esserci una riduzione dei contagi nei prossimi giorni.

La diffusione della malattia si è ampiamente attenuata in Cina, dove sono stati segnalati i primi casi a dicembre. Il governo di Pechino ha detto domenica che circa 78.000 persone hanno visitato i cimiteri nella capitale cinese per “cerimonie di pulizia”, ​​in calo del 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Ai visitatori era richiesto di prenotare in anticipo per limitare i numeri e oltre 13.000 omaggi pagati online al defunto attraverso un portale che consente loro di accendere una candela, bruciare incenso e offrire vino e fiori, il tutto virtualmente.

Sospese le celebrazioni pubbliche della Settimana Santa, dalla Domenica delle Palme a Pasqua, domenica 12 aprile. Papa Francesco celebrerà la Messa per la Domenica delle Palme, il Giovedì Santo e la Pasqua in una basilica di San Pietro quasi vuota. La Chiesa oggi, domenica delle Palme, ha incoraggiato i fedeli a usare qualsiasi tipo di pianta in casa per una benedizione “virtuale”.