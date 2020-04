Coronavirus, i dati della Protezione civile. Borrelli: meno 17 ricoverati in t.i., più 819 guariti

Roma, 5 Apr 2020 – Il punto sull’andamento dell’epidemia in Italia nel consueto aggiornamento dalla Protezione civile. I dati comunicati dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 525, dall’inizio dell’emergenza le vittime sono 15.887. I guariti in totale in Italia sono 21.815, più 819 rispetto a sabato 4 aprile.

Calano i ricoveri in terapia intensiva -17 e di persone ricoverate con sintomi -61. Dall’inizio dell’emergenza sono 128.948 le persone contagiate dal coronavirus, in aumento di 4.316 rispetto a ieri. I tamponi eseguiti ad oggi sono 657.224. Rispetto a ieri sono stati eseguiti 34.237 tamponi in più.

“La curva ha iniziato la discesa e inizia a scendere anche il numero dei morti. Iniziamo a pensare alla fase 2 se i dati si confermano, ovvero a riflettere su come mantenere bassa la diffusione della malattia”.

Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa in protezione civile.