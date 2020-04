Nuovo triste record negli Stati Uniti: 1480 morti in un giorno per il coronavirus

New York, 4 Apr 2020 – Secondo gli ultimi dati forniti, le vittime da coronavirus in 24 ore negli Stati Uniti sono state 1.480. In totale i decessi da quando si è diffusa la pandemia nel Paese sono 7.406. Invece i casi accertati in tutto il Paese sono 274 mila. New York, lo stato più colpito, raggiunge quota 3.000 morti, il doppio rispetto a tre giorni fa.

“Lasceremo la decisione sull’ordine ai cittadini di stare a casa ai singoli governatori, stato per stato”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump che esclude un ordine a livello nazionale nonostante le pressioni di molti, anche tra gli esperti che collaborano con la Casa Bianca come Anthony Fauci. “In Italia e Spagna è diverso – ha aggiunto – loro hanno un problema più grande”.