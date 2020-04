Picchia madre e sorella a Quartu Sant’Elena: arrestato dagli agenti del Commissariato cittadino un 46enne per maltrattamenti in famiglia.

Quartu Sant’Elena, 3 Apr 2020 – Ieri mattina, gli agenti delle Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena, impegnate nei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono intervenute urgentemente per una segnalazione di una furiosa lite in famiglia.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo, S.A., 46 anni, pregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari, che inveiva pesantemente verso la madre e la sorella messe poi subito sicuro. L’episodio per cui sono intervenuti gli agenti, non era altro che l’ennesimo di un’escalation di maltrattamenti da parte dell’uomo, consistenti in minacce di morte, fino ad arrivare alle percosse, utilizzando anche un bastone di scopa.

Le poverette, dopo aver ricevuto le cure da parte del personale del 118, sono rientrate in casa, mentre il pregiudicato è stato dichiarato in arresto e, dopo le formalità di legge, accompagnato e rinchiuso presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.