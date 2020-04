Coronavirus, oltre 50mila morti nel mondo. Raggiunto un milione di casi

Roma, 3 Apr 2020 – Almeno un milione di persone nel mondo sono state contagiate dal Coronavirus da quando è partita l’epidemia. Lo indicano i dati raccolti dai ricercatori della Johns Hopkins University.

È presumibile che la reale portata della pandemia sia significativamente maggiore, dal momento che si sospetta che molti Paesi confermino meno contagi di quelli che in realtà hanno e perché in altri non sono disponibili i tamponi. I dati dell’istituto si basano sulle comunicazioni ufficiali, oltre che sulle notizie di stampa e altre fonti.

La maggior parte nei casi c’è stata finora negli Stati Uniti, con almeno 234.462 contagi, mentre anche Italia e Spagna hanno superato la soglia dei 100 mila. Dopo ci sono la Germania, che ha ufficializzato 84.264 casi, e la Cina, dove è iniziata l’epidemia e che ha avuto almeno 82.432 casi.

Nel mondo ci sono almeno 51 mila morti per Coronavirus e l’Italia da questo punto di vista è il Paese che finora ha pagato il tributo più pesante, con quasi 14 mila morti. Il Covid-19 nel complesso ha colpito 181 Paesi e territori, secondo la Johns Hopkins University.