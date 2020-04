Cagliari, 3 Apr 2020 – Sono più di mezzo milione i casi di coronavirus confermati in Europa. È quanto risulta da un calcolo dell’agenzia France Presse. La Spagna registra un nuovo drammatico aumento nei decessi per il coronavirus: 950 morti in sole 24 ore che portano il totale delle vittime a 10.003. In crescita anche i contagi da Covid-19, 8.102 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 110.238, secondo le autorità sanitarie spagnole. Balzo di contagi in Germania, che per questo estende le misure di contenimento almeno fino al 19 aprile: “La diffusione del contagio è ancora troppo alta”, spiega la cancelliera Merkel.

La Patria dell’egoista Merkel pensava di essere immune, come la Russia di Putin, dal contagio si è accorta che non lo è. Anzi, se il governo tedesco fosse stato un governo europeo e non di stampo quasi sovietico nel caso del Covid_19, nascondendo i primi casi di Coronavirus giunti in Europa, forse noi italiani non ci troveremmo in questa situazione così grave. Ma Dio come si dice, vede e provvede. Infatti anche la gente teutonica ha pagato e sta pagando, ma siamo solo all’inizio, il prezzo con 84.600 casi di coronavirus, superando per numero i contagi la Cina, che attualmente ne conta 82.432, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Quindi la Germania, in confinamento prolungato fino al 19 aprile.

Il governo tedesco ha concordato con i governatori dei laender di prolungare di due settimane fino al 19 aprile le restrizioni ai movimenti dei cittadini e alla vita pubblica per combattere l’emergenza coronavirus. Poco più di una settimana dopo aver vietato gli assembramenti di più di due persone, il governo di Berlino continuerà a chiedere ai tedeschi di restare nelle loro case, ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel in una nota dopo aver consultato i 16 governatori regionali. Il governo riesaminerà il lockdown dopo Pasqua.

”Oggi non possiamo fare dichiarazioni su come andremo avanti dopo Pasqua”, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa telefonica con i media tedeschi a proposito della durata delle misure di contenimento. La crescita del contagio è leggermente diminuita ma non abbastanza da giustificare previsioni a lungo termine, ha specificato la cancelliera. Martedì dopo Pasqua sarà l prossimo momento in cui le autorità competenti, mediche e politiche, in Germania si riuniranno per fare di nuovo il punto della situazione, ha aggiunto.

Nuovo balzo di 569 morti in più per coronavirus in 24 ore negli ospedali del Regno Unito (contro i più 563 sanciti ieri), secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero della Sanità britannico diffusi oggi. I decessi totali registrati salgono a 2.921, mentre i contagi passano da 29.474 a 33.718: con un aumento giornaliero di oltre 3800, in lieve calo rispetto ai più 4.324 indicati ieri. I test eseguiti nel paese sfiorano infine i 163.200, a un ritmo quotidiano incrementato leggermente a oltre quota 10.000.

Il numero di casi di coronavirus in Svizzera – che questa volta suo malgrado non è riuscita essere neutrale – continua a crescere e la confederazione ha ora una delle incidenze più alte (213/100.000) in Europa, scrive oggi l’ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Attualmente, nel paese si contano 18.267 casi confermati da test di laboratorio, 1.128 in più rispetto al giorno precedente, e 432 decessi. Dal primo caso, il 24 febbraio scorso, il numero di test eseguiti è di circa 139.330, di cui il 15% sono risultati positivi, precisa l’Ufsp. Rispetto al numero di abitanti, il Cantoni Ticino, Vaud, Ginevra e Basilea città sono i più colpiti.

L’Austria prosegue un lento rallentamento della crescita di persone positive al Covid-19. I casi sono complessivamente 10.923, poco più di 500 rispetto a ieri. Le persone decedute sono 158, con il maggior numero di decessi registrati in Stiria, 35, e Vienna, 31. Crescono leggermente anche i dati dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere, 1057 e quelli ricoverati in terapia intensiva che sono 227. Aumenta anche il numero dei guariti, 1749.Le misure di contenimento e di restrizioni nelle uscite su tutto il territorio austriaco dureranno fino al 13 aprile, Lunedì di Pasqua.

Ovunque in Europa la preoccupazione è la tenuta degli ospedali. A Parigi tutti occupati i posti in rianimazione, e si stima che nella Île-de-France, la regione della capitale, entro una decina di giorni si possano raggiungere numerari alla Lombardia.

Nelle ultime 24 ore in Francia sono morte 471 persone (ieri si era toccato il record di 499 in 24 ore). Il totale delle vittime è a 4.503. Sono i dati riferiti dal ministero della Sanità, secondo cui almeno 884 decessi sono avvenuti nelle case per anziani.

“Abbiamo passato una notte estremamente difficili ha dichiarato questa mattina Aurélien Rousseau, direttore generale della Sanità dell’Île-de-France, intervistato su franceinfo. “In Île-de-France – ha dichiarato – ci sono 1.200 letti in rianimazione. Nel momento in cui vi sto parlando, ci sono 2.700 pazienti in rianimazione”. Rousseau giudica reale il rischio, sul quale è stato dato l’allarme dai nove più grandi ospedali d’Europa, di terminare entro una settimana gli stock di alcuni medicinali che al momento sembrano più reattivi contro il Covid-19 per il quale, è bene sottolinearlo, non esiste comunque al momento una terapia efficace. Castaner: “A Pasqua non si parte”. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner invita intanto la popolazione a non spostarsi per le vacanze pasquali. In due settimane, in Francia, sono state 359 mila le multe effettuate nei confronti di chi ha trasgredito le regole del confinamento contro il coronavirus.

Parigi ha intanto informato la Commissione Europea che intende estendere i controlli alle frontiere fino al prossimo 30 ottobre a causa “della minaccia terroristica” ma anche “della pandemia di coronavirus”. Lo riferisce il sito di Le Figaro. La richiesta dei controlli, in deroga i principi di libera circolazione di Shengen, è stata rinnovata ogni sei mesi dopo gli attentati del 13 novembre 2015. Belgio.

Il Belgio ha registrato la peggiore giornata dall’epidemia Covid-19 in termini di decessi legati al coronavirus, dopo che ieri sono morte 123 persone, portando il totale per il paese a 828 morti. Lo hanno annunciato i portavoce del ministero della Sanità e del Centro di crisi durante la conferenza stampa quotidiana sulla situazione dell’epidemia di Coronavirus. “Il numero di morti ieri è stato molto importante. Questo dimostra che ogni morto è un morto di troppo”, ha detto Benoit Ramacker, portavoce del Centro di crisi, invitando la popolazione a “mantenere gli sforzi” legati al confinamento. Ieri sono stati registrati 1.189 nuovi casi positivi al Covid-19, che portano il totale a 13.964.

Tuttavia il Belgio ha considerevolmente aumentato le capacità di test: ieri ne sono stati condotti 4.255 rispetto a una media di 2.000 delle precedenti settimane. Dall’inizio dell’epidemia sono stati condotti oltre 57.000 test. Negli ospedali aumentano i ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva, ma anche il numero di pazienti dimessi.

Attualmente 4.995 pazienti sono ricoverati negli ospedali (+560 rispetto alle 24 precedenti), di cui 1088 in terapia intensiva (+67). Il 54% dei letti Covid-19 in terapia intensiva sono occupati. Ieri sono stati dimessi dagli ospedali 436 pazienti, portando il totale per il paese a 2.132.