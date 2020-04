Comune di Cagliari – Registrazione degli operatori che garantiscono il servizio a domicilio

Cagliari, 3 Apr 2020 – Per venire incontro alle esigenze di quanti, in questi giorni complicati, non possono uscire dalla propria abitazione, l’amministrazione comunale ha realizzato un’apposita piattaforma di registrazione diretta per tutti gli operatori del settore alimentare, delle farmacie e parafarmacie e della ristorazione, che garantiscono un servizio di consegna a domicilio e, dove consentito dalle disposizioni vigenti, di ritiro su prenotazione di beni.

La registrazione potrà essere effettuata online, direttamente dall’azienda interessata, dal sito istituzionale del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it attraverso il seguente link (codice della scheda servizio: SRV27185).

Effettuata la registrazione, le informazioni inserite saranno rese direttamente accessibili ai cittadini attraverso la consultazione di una mappa della città in cui compariranno le attività registrate, i contatti telefonici e email e il servizio reso.

L’adesione al servizio non comporta costi.