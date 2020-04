Comune di Cagliari avvia derattizzazioni già previste per il 6 e 7 aprile in varie zone della citt

Cagliari, 3 Apr 2020 – Contro la diffusione di roditori sono programmati due interventi di derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche. Ecco il calendario:

Lunedì 6 aprile (8,30/13): via Palestrina (tra i civici 1 e 3), via Bosco Cappuccio (tra i civici 5 e 7), via Premuda (tra i civici 1 e 5), via Podgora, via Laghi Masuri (tra i civici 2 e 6), via Abruzzi (tra i civici 1 e 3);

Martedì 7 aprile (8,30/11,30): piazza Medaglia Miracolosa, corso Vittorio Emanuele II (tra i civici 146 e 170), piazza San Domenico, via San Giovanni (tra i civici 199 e 209), vico VI San Giovanni.

I titolari di tutti i pubblici servizi, aziende ricettive dove si svolgono attività di deposito, produzione, commercio e somministrazione di prodotti alimentari, hanno l’obbligo di effettuare tutti gli interventi necessari e adeguati per combattere attivamente la presenza di ratti.

L’apertura di nuovi cantieri edili di medie e grandi dimensioni deve essere sempre preceduta da una adeguata azione di derattizzazione, preventiva e a carico della ditta esecutrice dei lavori. Questo trattamento dovrà essere ripetuto ogni anno e per tutta la durata del cantiere, con almeno due interventi nel periodo invernale.

In ambito urbano, i proprietari o affittuari di immobili e/o terreni devono provvedere a un’adeguata manutenzione per impedire la presenza di ratti e la conseguente formazione di focolai d’infestazione. Com