Iniziative culturali: Progetto SocialBiblioBus e pagina Facebook dell’Archivio e Biblioteche

Cagliari, 2 Apr 2020 – Come preannunciato dall’Assessore alla Cultura, Spettacolo e Verde Pubblico, Paola Piroddi, il Servizio Cultura e Spettacolo ha avviato numerose iniziative di intrattenimento culturale in modalità virtuale, che non solo vogliono accompagnare l’utenza durante la chiusura fisica delle strutture per l’emergenza sanitaria, ma si prefiggono nuovi obiettivi di sviluppo nel settore della promozione sui social e dell’intrattenimento virtuale, nella speranza di un imminente rilancio delle attività culturali della nostra Città.

Si inizia dal 1° aprile con “SocialBiblioBus”, il progetto del Bibliobus, la Biblioteca itinerante operante fin dal 2014, nonostante la temporanea impossibilità di raggiungere i propri utente nei diversi quartieri della città, non si ferma ma anzi intensifica i propri servizi sui social proponendo una serie di attività dirette a tutte le fasce di età.

La programmazione accompagnerà i cittadini tutti i giorni della settimana a partire dalle 9.30 con “il Buongiorno musicale” e a seguire con la rubrica “Oggi nasceva”.

Il lunedì vede la pubblicazione della rubrica “Raccontami un Viaggio” con la condivisione da parte dei lettori di viaggi reali o fantastici fatti grazie a un libro e nel pomeriggio la pubblicazione della foto dei lettori che hanno partecipato al contest “Wall of Stories”; il martedì la rubrica di “Gaming” dedicata alla proposta di giochi per tutte le fasce di età; il mercoledì il “CrucireBus”, con la proposizione di un cruciverba a tema bibliografico; il giovedì dedicato alla prima infanzia si alterneranno le rubriche “Libri della nascita” e “Musica Infanzia”; il venerdì sarà dedicato alla pubblicazione delle bibliografie dei lettori che hanno partecipato al contest “6 gradi”; il sabato invece sarà pubblicato il video che fa parte della programmazione di “Ti racconto una storia”.

Il BiblioBus è raggiungibile attraverso i seguenti canali: e-mail: bibliobus@comune.cagliari.it; tel.: 3299019746;

Facebook @BiblioBusCagliari; instagram: bibliobus_cagliari; blog: https://bibliobuscagliari.blogspot.com/

Lunedì 06 Aprile alle ore 10:00 con la pubblicazione del primo post si inaugura il profilo Facebook “Archivio storico e Biblioteche Cagliari” che offrirà l’opportunità di partecipare ad una serie di attività proposte dal Sistema Bibliotecario e dall’Archivio Storico Comunale con l’obiettivo di informare, diffondere conoscenza, intrattenere l’audience e promuovere direttamente il servizio.

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire la presenza dell’Archivio Storico Comunale e del Sistema Bibliotecario Comunale in modalità virtuale durante la chiusura fisica delle strutture per l’emergenza sanitaria ma vuole avere anche una proiezione verso la futura normalità che vedrà a breve attivi altri canali social e il sito dedicato a completare l’offerta di servizi online propria di una struttura pubblica di informazione, conoscenza, memoria e conservazione protagonista nel mondo digitale e basata sulla partecipazione di utenti e cittadini.

Il dettaglio delle iniziative sarà pubblicato a breve.

Ad aprile saranno realizzate tantissime iniziative anche nell’ambito dei Musei Civici, con le visite virtuali alle collezioni d’Arte e non solo. Ricordiamo che è già possibile effettuare il tour virtuale del Museo Cardu, prezioso scrigno di arte siamese, visitando il sito http://sistemamuseale.museicivicicagliari.it/

Tra le attività social, sarà possibile visitare anche la pagina facebook “Cagliari, la Settimana Santa”. Com